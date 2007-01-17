Чемпионат Европы. Фернандес выиграл короткую программу, Алиев – 2-й, Коляда – 4-й, Самарин – 9-й

Сегодня в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует испанец Хавьер Фернандес. Вторым идет российский фигурист Дмитрий Алиев.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,82

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33

3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11

4. Михаил Коляда (Россия) – 83,41

5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 78,56

6. Маттео Риццо (Италия) – 78,26

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,74

8. Алексей Быченко (Израиль) – 74,97

9. Александр Самарин (Россия) – 74,25

10. Михал Бржезина (Чехия) – 72,72

11. Поль Фентц (Германия) – 72,54

12. Александр Майоров (Швеция) – 71,28

Расписание трансляций чемпионата Европы в Москве