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    Чемпионат Европы. Фернандес выиграл короткую программу, Алиев – 2-й, Коляда – 4-й, Самарин – 9-й

    Теги Хавьер Фернандес сборная России результаты чемпионат Европы сборная Германии сборная Чехии сборная Бельгии сборная Италии Михал Бржезина сборная Израиля мужское катание Александр Майоров сборная Швеции сборная Испании Михаил Коляда Йорик Хендрикс сборная Латвии Александр Самарин Морис Квителашвили сборная Грузии Алексей Быченко Дмитрий Алиев Денис Васильев Маттео Риццо Поль Фентц

    Сегодня в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует испанец Хавьер Фернандес. Вторым идет российский фигурист Дмитрий Алиев.

    Чемпионат Европы

    Москва, Россия

    Мужчины

    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 103,82
    2. Дмитрий Алиев (Россия) – 91,33
    3. Денис Васильев (Латвия) – 85,11
    4. Михаил Коляда (Россия) – 83,41
    5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 78,56
    6. Маттео Риццо (Италия) – 78,26
    7. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,74
    8. Алексей Быченко (Израиль) – 74,97
    9. Александр Самарин (Россия) – 74,25
    10. Михал Бржезина (Чехия) – 72,72
    11. Поль Фентц (Германия) – 72,54
    12. Александр Майоров (Швеция) – 71,28

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Москве

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