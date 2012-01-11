Елена Радионова: «Медведевой нужно участвовать в чемпионате Европы и подтверждать свое место в команде»

Российская фигуристка Елена Радионова поделилась мнением насчет перспектив россиянок Евгении Медведевой, Алины Загитовой и Марии Состковой на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой выступление на чемпионате Европы станет первым после восстановления от травмы.

«У Медведевой травма, которая достаточно распространенная для фигуристок, гимнасток.

Я сама дважды так травмировалась. Да, если с такой травмой кататься, боли ужасные. Но тем не менее, я выступала с такой травмой на первом для меня взрослом финале Гран-при. И выступила достаточно хорошо.

Я понимаю, что Женя сейчас чувствует. Ей нужно участвовать в чемпионате Европы и подтверждать свое место в команде, ведь сейчас есть, например, Алина Загитова, которая на очень высоком уровне. Думаю, Медведева уже вылечила свою травму.

Как человек, который прошел через подобное и выступал на соревнованиях, думаю, и она сможет.

Алина Загитова берет сложностью программ и серьезным прыжковым набором. Правда, короткая программа у нее не шла в первой половине сезона. Однако если она сумеет с ней справиться, возможно, она выиграет чемпионат Европы.

Маша Сотскова успешно прошла период роста. В этом сезоне она показывает хорошее, стабильное катание, и именно поэтому она едет на чемпионат Европы», – рассказала Радионова в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы пройдет 15-21 января в Москве.

Русские фигуристки лучше всех. И это надолго

Медведева vs Загитова: кто действительно сильнее?