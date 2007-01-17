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    Евгения Медведева: «Нога полностью восстановилась, все в порядке»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что полностью восстановилась после травмы.

    «Нога полностью восстановилась, все в порядке. Спасибо всем, кто переживал, знаю, что таких людей было очень много. Помехи бывают, с ними надо справляться. Трудности делают нас сильнее.

    Я до последнего очень хотела выступить на чемпионате России, но в итоге то, что я его пропустила, думаю, на форме сказалось в лучшую сторону. У меня были тренировочные дни, мне это помогло скорее втянуться в форму», — сказала Медведева.

    У Медведевой – перелом ноги. А как же Олимпиада?

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