Александр Горшков: «Медведева готовится к чемпионату Европы. Последствий после травмы почти не осталось»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что изменений в составе сборной России на чемпионат Европы нет.

«Состав, за исключением Евгении Медведевой, был определен по спортивному принципу по итогам чемпионата России. На сегодняшний день никаких изменений в составе нет», – сказал Горшков.

Напомним, Медведева из-за перенесенной травмы не смогла принять участие в отборочном чемпионате России. Она была включена в состав сборной решением тренерского совета.

«Евгения Медведева целенаправленно готовится к старту. Никаких последствий после травмы почти не осталось. Зная характер нашей фигуристки, можем быть уверены, что мы увидим настоящую Евгению Медведеву», – отметил Горшков.

Чемпионат Европы пройдет 15-21 января в Москве.