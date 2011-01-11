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    Александр Горшков: «Медведева готовится к чемпионату Европы. Последствий после травмы почти не осталось»

    Теги сборная России чемпионат Европы Александр Горшков женское катание Евгения Медведева

    Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что изменений в составе сборной России на чемпионат Европы нет.

    «Состав, за исключением Евгении Медведевой, был определен по спортивному принципу по итогам чемпионата России. На сегодняшний день никаких изменений в составе нет», – сказал Горшков.

    Напомним, Медведева из-за перенесенной травмы не смогла принять участие в отборочном чемпионате России. Она была включена в состав сборной решением тренерского совета. 

    «Евгения Медведева целенаправленно готовится к старту. Никаких последствий после травмы почти не осталось. Зная характер нашей фигуристки, можем быть уверены, что мы увидим настоящую Евгению Медведеву», – отметил Горшков.

    Чемпионат Европы пройдет 15-21 января в Москве.

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