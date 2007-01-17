Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Забияко и Энберт выступят с короткими программами

17 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию пары представят короткие программы. На лед выйдут российские дуэты Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ксения Столбова – Федор Климов, Наталья Забияко – Александр Энберт.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Пары
Начало короткой программы – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Наш Спорт», с 19.30 – на Eurosport 2.
Третья разминка
7. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция)
8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
9. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
Четвертая разминка
11. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
12. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
13. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
14. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
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