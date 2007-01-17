Чемпионат Европы. Пары. Тарасова и Морозов, Столбова и Климов, Забияко и Энберт выступят с короткими программами

17 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию пары представят короткие программы. На лед выйдут российские дуэты Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ксения Столбова – Федор Климов, Наталья Забияко – Александр Энберт.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Пары

Начало короткой программы – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Наш Спорт», с 19.30 – на Eurosport 2.

Третья разминка

7. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция)

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

9. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Четвертая разминка

11. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

12. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

13. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

14. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

Расписание трансляций чемпионата Европы в Москве