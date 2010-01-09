Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КНДР примет участие в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане

    Теги сборная КНДР жен Пхенчхан-2018 Тхэ Ок Ем Чу Сик Ким сборная КНДР сборная КНДР

    Власти КНДР приняли решение отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

    В состав делегации войдут спортсмены, официальные представители НОК, журналисты, обозреватели, музыканты и команда по тхэквондо, которая выступит с демонстрационной программой.

    Южная Корея в свою очередь предложила делегациям двух стран пройти вместе на церемонии открытия, а также намерена снять с КНДР санкции как минимум на время Пхенчхана-2018.

    Напомним, что из северокорейских спортсменов в Пхенчхан-2018 пока отобрались только фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким, однако МОК продлил для участников из КНДР срок квалификации на Игры.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться