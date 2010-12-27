Александр Лакерник: «Мужские соревнования на чемпионате России проходили под девизом «уступи место другому»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подвел итоги чемпионата России.

«Если девочки в своих программах демонстрировали сложный технический набор и практически чистые прокаты, то соревнования мальчиков, особенно в произвольной программе, проходили под девизом «уступи место другому», потому что многие были не готовы к такой же борьбе, которую мы наблюдали в соревнованиях девочек.

Почему-то не очень оказались готовы к чемпионату России наши ведущие пары. Во всяком случае, мы не увидели того, на что рассчитывали, практически у всех пар были недочеты.

Танцевальные дуэты, за исключением Виктории Синициной – Никиты Кацалапова, которые снялись после короткого танца, показали свой уровень. Каких-то особых сюрпризов не произошло.

Если подводить итоги прошедшего чемпионата в целом, то у меня не вырисовывается однозначная картина, которая позволяла бы говорить: хорошо или плохо. Девочки выступили отлично, мальчики, скорее, плохо, чем хорошо.

Пары, смотря, что мы хотим? Если мы хотим бороться за первое-второе место, то кататься надо без ошибок. В танцах на льду мы наблюдали то, что и должно было быть, судя по выступлениям в течение прошедшей половины сезона.

Так что мое впечатление от чемпионата России разбивается на кусочки, и эти кусочки совсем разные», – сказал Лакерник.