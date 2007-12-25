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    Михаил Коляда: «Самый странный подарок от фанатов – трусы в полосочку»

    Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда

    Чемпион России-2017 Михаил Коляда рассказал о самых необычных подарках от фанатов.

    – Девчонки-фигуристки любят кататься в Японии, откуда чемоданами вывозят подарки.

    – Так у меня два чемодана битком набитых были с Финала Гран-при.

    – Какой самый необычный подарок?

    – Черт из табакерки не вылетал. Сейчас подумаю… Мне дарили трусы. Не какие-то особенные, а простые – в полосочку. Серые. Футболки дарили. Мне нравится, я все ношу.

    – В любви где чаще признаются?

    – Да везде.

    – Но больше сердец идет откуда?

    – Самые ярые фанаты – в Японии. Они просто этим болеют. В крови у них это. Не знаю, насколько нужно быть преданным этому виду спорта, чтобы так заморачиваться с подарками! Их же надо купить, упаковать, потом купить билеты на турнир, приехать и посмотреть от начала до конца, потом прийти в гостиницу и ждать, чтобы вручить этот подарок. Который так аккуратно упакован. Японцы настолько педантичные люди! Мне в Японии очень нравится, – сказал Коляда.

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