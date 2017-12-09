Гран-при среди юниоров. Финал. Скопцова и Алешин победили, Полищук и Вахнов – 3-и

Российский танцевальный дуэт Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин одержал победу в финале юниорского Гран-при, который проходит в японской Нагое.

Гран-при среди юниоров

Финал

Нагоя, Япония

Танцы на льду



Итоговое положение

1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 153,61

2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 151,76

3. Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия) – 149,04

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 144,38

5. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 141,88

6. Мариори Ладжои — Закари Лага (Канада) – 141,28

Произвольный танец



1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 87,74

2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 87,66

3. Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия) – 85,87

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 84,28

5. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 83,35

6. Мариори Ладжои — Закари Лага (Канада) – 80,76