Гран-при среди юниоров. Финал. Скопцова и Алешин победили, Полищук и Вахнов – 3-и
Российский танцевальный дуэт Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин одержал победу в финале юниорского Гран-при, который проходит в японской Нагое.
Гран-при среди юниоров
Финал
Нагоя, Япония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 153,61
2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 151,76
3. Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия) – 149,04
4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 144,38
5. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 141,88
6. Мариори Ладжои — Закари Лага (Канада) – 141,28
Произвольный танец
1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 87,74
2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 87,66
3. Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия) – 85,87
4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 84,28
5. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 83,35
6. Мариори Ладжои — Закари Лага (Канада) – 80,76
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