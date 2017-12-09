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    Гран-при среди юниоров. Финал. Скопцова и Алешин победили, Полищук и Вахнов – 3-и

    Теги сборная России результаты танцы на льду сборная Канады Арина Ушакова финал Гран-при сборная США Гран-при среди юниоров Кристина Каррейра Энтони Пономаренко Софья Шевченко Игорь Еременко Софья Полищук Александр Вахнов Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Максим Некрасов Мариори Ладжои Закари Лага

    Российский танцевальный дуэт Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин одержал победу в финале юниорского Гран-при, который проходит в японской Нагое.

    Гран-при среди юниоров

    Финал

    Нагоя, Япония

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия)  – 153,61
    2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 151,76
    3. Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия) – 149,04
    4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 144,38
    5. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 141,88
    6. Мариори Ладжои — Закари Лага (Канада) – 141,28

    Произвольный танец

    1. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия)  – 87,74
    2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) – 87,66
    3. Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия) – 85,87
    4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 84,28
    5. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 83,35
    6. Мариори Ладжои — Закари Лага (Канада) – 80,76

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