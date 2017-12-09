Гран-при среди юниоров. Финал. Трусова одержала победу, Косторная – 2-я, Тараканова – 3-я

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в финале юниорского Гран-при в Нагое. Ее соотечественница Алена Косторная заняла второе место, Анастасия Тараканова – 3-я.

Гран-при среди юниоров

Финал

Нагоя, Япония

Девушки

Итоговое положение



1. Александра Трусова (Россия) – 205,61

2. Алена Косторная (Россия) – 204,58

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 199,64

4. Рика Кихира (Япония) – 192,45

5. Дарья Паненкова (Россия) – 191,16

6. Софья Самодурова (Россия) – 187,74

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) – 132,93

2. Александра Трусова (Россия) – 132,96

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 131,74

4. Рика Кихира (Япония) – 125,63

5. Дарья Паненкова (Россия) – 125,51

6. Софья Самодурова (Россия) – 122,73

Короткая программа



1. Александра Трусова (Россия) – 73,25

2. Алена Косторная (Россия) – 71,65

3. Анастасия Тараканова (Россия) – 67,90

4. Рика Кихира (Япония) – 66,82

5. Дарья Паненкова (Россия) – 65,65

6. Софья Самодурова (Россия) – 65,01