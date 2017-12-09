Гран-при среди юниоров. Финал. Трусова одержала победу, Косторная – 2-я, Тараканова – 3-я
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в финале юниорского Гран-при в Нагое. Ее соотечественница Алена Косторная заняла второе место, Анастасия Тараканова – 3-я.
Гран-при среди юниоров
Финал
Нагоя, Япония
Девушки
Итоговое положение
1. Александра Трусова (Россия) – 205,61
2. Алена Косторная (Россия) – 204,58
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 199,64
4. Рика Кихира (Япония) – 192,45
5. Дарья Паненкова (Россия) – 191,16
6. Софья Самодурова (Россия) – 187,74
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) – 132,93
2. Александра Трусова (Россия) – 132,96
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 131,74
4. Рика Кихира (Япония) – 125,63
5. Дарья Паненкова (Россия) – 125,51
6. Софья Самодурова (Россия) – 122,73
Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) – 73,25
2. Алена Косторная (Россия) – 71,65
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 67,90
4. Рика Кихира (Япония) – 66,82
5. Дарья Паненкова (Россия) – 65,65
6. Софья Самодурова (Россия) – 65,01
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