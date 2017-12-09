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    Гран-при среди юниоров. Финал. Трусова одержала победу, Косторная – 2-я, Тараканова – 3-я

    Теги сборная России результаты финал Гран-при сборная Японии женское катание Гран-при среди юниоров Софья Самодурова Александра Трусова Анастасия Тараканова Дарья Паненкова Алена Косторная

    Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в финале юниорского Гран-при в Нагое. Ее соотечественница Алена Косторная заняла второе место, Анастасия Тараканова – 3-я.

    Гран-при среди юниоров

    Финал

    Нагоя, Япония

    Девушки

    Итоговое положение

    1. Александра Трусова (Россия) – 205,61
    2. Алена Косторная (Россия) – 204,58
    3. Анастасия Тараканова (Россия) – 199,64
    4. Рика Кихира (Япония) – 192,45
    5. Дарья Паненкова (Россия) – 191,16
    6. Софья Самодурова (Россия) – 187,74

    Произвольная программа

    1.  Алена Косторная (Россия) – 132,93
    2. Александра Трусова (Россия) – 132,96
    3. Анастасия Тараканова (Россия) – 131,74
    4. Рика Кихира (Япония) – 125,63
    5. Дарья Паненкова (Россия) – 125,51
    6. Софья Самодурова (Россия) – 122,73

    Короткая программа

    1. Александра Трусова (Россия) – 73,25
    2. Алена Косторная (Россия) – 71,65
    3. Анастасия Тараканова (Россия) – 67,90
    4. Рика Кихира (Япония) – 66,82
    5. Дарья Паненкова (Россия) – 65,65
    6. Софья Самодурова (Россия) – 65,01

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