Ирина Роднина: «За прошедшие два года в России так и не поняли, как нужно бороться за своих спортсменов»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию прокомментировала допинговый скандал в российском спорте.

«Можно сколько угодно твердить, что спорт вне политики, но это не так. Когда преимущество одной страны над другими становится постоянным и ощутимым, появляются какие-то обиды, недовольства.

Понятно, что победа России в неофициальном командном зачете на Играх в многим не дает покоя. Раз не смогли нас победить в честном бою, заходят с другого фланга.

Никакой системы нет и быть не может! Ошибки, проступки, да, имели место. В легкой атлетике, биатлоне, тяжелой атлетике. Вот эти отдельные моменты привели к тому, что сейчас творится.

За прошедшие два года в России так и не поняли, как же нужно бороться за своих спортсменов. Нас лишают права голоса на всех уровнях.

Я все-таки надеюсь, что наихудшего не произойдет, сборная России поедет на Игры-2018. Но если все-таки допустить наихудший для нас вариант, то мощный удар получит не только отечественный спорт, но и все олимпийское движение», – рассказала Роднина.