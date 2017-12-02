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    Ирина Роднина: «За прошедшие два года в России так и не поняли, как нужно бороться за своих спортсменов»

    Теги Сочи-2014 допинг Ирина Роднина сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала допинговый скандал в российском спорте.

    «Можно сколько угодно твердить, что спорт вне политики, но это не так. Когда преимущество одной страны над другими становится постоянным и ощутимым, появляются какие-то обиды, недовольства.

    Понятно, что победа России в неофициальном командном зачете на Играх в Сочи-2014 многим не дает покоя. Раз не смогли нас победить в честном бою, заходят с другого фланга.

    Никакой системы нет и быть не может! Ошибки, проступки, да, имели место. В легкой атлетике, биатлоне, тяжелой атлетике. Вот эти отдельные моменты привели к тому, что сейчас творится.

    За прошедшие два года в России так и не поняли, как же нужно бороться за своих спортсменов. Нас лишают права голоса на всех уровнях.

    Я все-таки надеюсь, что наихудшего не произойдет, сборная России поедет на Игры-2018. Но если все-таки допустить наихудший для нас вариант, то мощный удар получит не только отечественный спорт, но и все олимпийское движение», – рассказала Роднина.

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