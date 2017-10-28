«Чего ты умираешь-то, у тебя ноги, что ли, отказывают?» Тренер Погорилой – о прокате спортсменки на Skate Canada

Российская фигуристка Анна Погорилая поссорилась со своим тренером Анной Царевой после проката произвольной программы на Skate Canada.

Погорила стала 10-й в произвольной программе и заняла итоговое 9-е место.

«Чего ты умираешь-то, у тебя ноги, что ли, отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Что бы не один раз в неделю, а почаще? Ты скорость-то набирай, а то риттбергер как с места делаешь. Катаешься как неживая», – сказала Царева.

Позже Погорилая заметила: «Посмотрите, как вы дергали меня».

«Я к тебе вообще подходить не буду, будешь одна на соревнования ездить», – ответила Царева.

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