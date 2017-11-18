Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алина Загитова: «Мне удается быстро выбрасывать неудачные прокаты из головы»

    Теги сборная России Гран-при Trophée de France женское катание Алина Загитова

    Российская фигурсистка Алина Загитова прокомментировала свою победу на Trophée de France.

    «Эту программу я катаю уже второй год, поэтому чувствую себя более уверенно. Рада, что удалось выполнить все элементы по максимуму, поэтому довольна.

    Не могу сказать, что сильно нервничала из-за ошибок в короткой программе: всегда настраиваю себя таким образом, что короткая и произвольная программа – это два отдельных выступления, два отдельных дня. Наверное, поэтому мне удается быстро выбрасывать неудачные прокаты из головы.

    Ошибки в короткой программе? Дело, скорее всего, в психологии. Программа новая, недостаточно накатанная. Каждый раз, когда я выхожу на лед, хочу откатать ее максимально хорошо, из-за этого начинаю волноваться сверх обычного и в итоге ошибаюсь. Но попытаюсь в ближайшее время это исправить», – рассказала Загитова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться