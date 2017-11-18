Алина Загитова: «Мне удается быстро выбрасывать неудачные прокаты из головы»

Российская фигурсистка Алина Загитова прокомментировала свою победу на Trophée de France.

«Эту программу я катаю уже второй год, поэтому чувствую себя более уверенно. Рада, что удалось выполнить все элементы по максимуму, поэтому довольна.

Не могу сказать, что сильно нервничала из-за ошибок в короткой программе: всегда настраиваю себя таким образом, что короткая и произвольная программа – это два отдельных выступления, два отдельных дня. Наверное, поэтому мне удается быстро выбрасывать неудачные прокаты из головы.

Ошибки в короткой программе? Дело, скорее всего, в психологии. Программа новая, недостаточно накатанная. Каждый раз, когда я выхожу на лед, хочу откатать ее максимально хорошо, из-за этого начинаю волноваться сверх обычного и в итоге ошибаюсь. Но попытаюсь в ближайшее время это исправить», – рассказала Загитова.