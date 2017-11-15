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    Татьяна Тарасова: «Есть виды спорта, где допинговые нарушения существовали всегда, но это не проблема России»

    Теги Татьяна Тарасова допинг сборная России сборная России жен

    Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о допинговом скандале в российском спорте.

    «Я постоянно задаю себе вопросы, на которые не нахожу ответа. Как можно запретить спортсменам участвовать в Играх, к которым они готовились всю жизнь? Не последние четыре года, как сейчас говорят некоторые, а всю свою жизнь. От нас требуют, чтобы мы повинились. В чем? В том, что употребление допинга – это государственная политика? Это неправда.

    Каждый спортсмен сам всегда выбирает свой путь в этом отношении. Ни для кого не секрет, что есть виды спорта, где допинговые нарушения в том или ином виде существовали всегда, но это не проблема России. Это проблема отдельно взятых видов спорта, где нарушители могут иметь любую национальность», – рассказала Тарасова.

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