Татьяна Тарасова: «Есть виды спорта, где допинговые нарушения существовали всегда, но это не проблема России»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о допинговом скандале в российском спорте.

«Я постоянно задаю себе вопросы, на которые не нахожу ответа. Как можно запретить спортсменам участвовать в Играх, к которым они готовились всю жизнь? Не последние четыре года, как сейчас говорят некоторые, а всю свою жизнь. От нас требуют, чтобы мы повинились. В чем? В том, что употребление допинга – это государственная политика? Это неправда.

Каждый спортсмен сам всегда выбирает свой путь в этом отношении. Ни для кого не секрет, что есть виды спорта, где допинговые нарушения в том или ином виде существовали всегда, но это не проблема России. Это проблема отдельно взятых видов спорта, где нарушители могут иметь любую национальность», – рассказала Тарасова.