Медведева первой отобралась в финал Гран-при-2017

Российская фигуристка Евгения Медведева, победившая в Осаке на этапе Гран-при NHK Trophy, первой вышла в финал серии, который пройдет в декабре в Нагое.

Для Медведевой победа в Осаке стала второй на этапах Гран-при-2017. Она уже становилась лучшей на турнире Rostelecom Cup в Москве. Таким образом, россиянка набрала максимально возможное количество очков (30) и гарантировала себе участие в финале.

Финал Гран-при пройдет 7-10 декабря.