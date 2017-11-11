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    Медведева первой отобралась в финал Гран-при-2017

    Теги сборная России финал Гран-при женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева, победившая в Осаке на этапе Гран-при NHK Trophy, первой вышла в финал серии, который пройдет в декабре в Нагое.

    Для Медведевой победа в Осаке стала второй на этапах Гран-при-2017. Она уже становилась лучшей на турнире Rostelecom Cup в Москве. Таким образом, россиянка набрала максимально возможное количество очков (30) и гарантировала себе участие в финале.

    Финал Гран-при пройдет 7-10 декабря.

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