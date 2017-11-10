Ханю снялся с японского этапа Гран-при из-за травмы ноги

Японский фигурист Юдзуру Ханю принял решение сняться с домашнего этапа Гран-при NHK Trophy, который стартует сегодня в Осаке.

Вчера на тренировке олимпийский чемпион травмировал правую лодыжку, неудачно приземлившись с четверного лутца. Сообщается, что состояние фигуриста ухудшилось сегодня утром, поэтому было принято решение пропустить соревнования.

«Сейчас приоритетом является Олимпиада, поэтому мы не выступим на турнире», – заявил тренер спортсмена Брайан Орсер.