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    Ханю снялся с японского этапа Гран-при из-за травмы ноги

    Теги травмы Гран-при NHK Trophy сборная Японии Брайан Орсер мужское катание Юдзуру Ханю

    Японский фигурист Юдзуру Ханю принял решение сняться с домашнего этапа Гран-при NHK Trophy, который стартует сегодня в Осаке.

    Вчера на тренировке олимпийский чемпион травмировал правую лодыжку, неудачно приземлившись с четверного лутца. Сообщается, что состояние фигуриста ухудшилось сегодня утром, поэтому было принято решение пропустить соревнования.

    «Сейчас приоритетом является Олимпиада, поэтому мы не выступим на турнире», – заявил тренер спортсмена Брайан Орсер.

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