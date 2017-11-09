Ханю получил травму лодыжки. Он может пропустить этап Гран-при в Японии
Японский фигурист Юдзуру Ханю получил травму правой лодыжки во время тренировки в Осаке.
Олимпийский чемпион Сочи-2014 исполнял четверной лутц и упал, получив повреждение. Однако спортсмен не покинул тренировку, а продолжил работать над произвольной программой, больше не совершая прыжки.
Ханю пришлось пропустить пресс-конференцию перед стартом четвертого этапа Гран-при NHK Trophy.
На данный момент неизвестно, примет ли Ханю участие в домашнем этапе Гран-при, который стартует 10 ноября в Осаке.
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