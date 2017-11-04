Алексей Мишин: «Баллы Туктамышевой такие, потому что ориентация судейской бригады была на восток»

Тренер Алексей Мишин прокомментировал выступление российской фигуристки на этапе Гран-при Cup of China (7-е место).

«Лиза поймала этот тройной аксель только на этих соревнованиях впервые в сезоне. Лишь две тренировки здесь она практиковала его, но у нее хватило силы воли, чтобы сделать его в произвольной программе с небольшой помаркой.

Само наличие этого прыжка ее немножко зажало сегодня. Она выглядела не так свежо, как могла бы.

А баллы такие, потому что, видимо, ориентация судейской бригады была на восток», – сказал Мишин.

Тренер также отметил, что на следующих соревнованиях Туктамышева будет исполнять аксель в три с половиной оборота в обеих программах.

Cup of China. Загитова одержала итоговую победу, Радионова – 3-я, Туктамышева – 7-я