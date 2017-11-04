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    Алексей Мишин: «Баллы Туктамышевой такие, потому что ориентация судейской бригады была на восток»

    Теги сборная России Алексей Мишин Гран-при Елизавета Туктамышева женское катание Cup of China

    Тренер Алексей Мишин прокомментировал выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при Cup of China (7-е место).

    «Лиза поймала этот тройной аксель только на этих соревнованиях впервые в сезоне. Лишь две тренировки здесь она практиковала его, но у нее хватило силы воли, чтобы сделать его в произвольной программе с небольшой помаркой.

    Само наличие этого прыжка ее немножко зажало сегодня. Она выглядела не так свежо, как могла бы.

    А баллы такие, потому что, видимо, ориентация судейской бригады была на восток», – сказал Мишин.

    Тренер также отметил, что на следующих соревнованиях Туктамышева будет исполнять аксель в три с половиной оборота в обеих программах.

    Cup of China. Загитова одержала итоговую победу, Радионова – 3-я, Туктамышева – 7-я

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