Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Туктамышева попытается исполнить тройной аксель на этапе Гран-при Cup of China

    Теги сборная России Алексей Мишин Гран-при видео Елизавета Туктамышева женское катание Cup of China

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила прыжок аксель в три с половиной оборота на официальной тренировке перед этапом Гран-при Cup of China.

    По словам Алексея Мишина, тренера спортсменки, Туктамышева будет пытаться исполнить данный прыжок непосредственно на официальных соревнованиях китайского этапа Гран-при.

    Турнир Cup of China пройдет 3-4 ноября в Пекине.

    ВИДЕО 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться