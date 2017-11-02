Туктамышева попытается исполнить тройной аксель на этапе Гран-при Cup of China
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила прыжок аксель в три с половиной оборота на официальной тренировке перед этапом Гран-при Cup of China.
По словам Алексея Мишина, тренера спортсменки, Туктамышева будет пытаться исполнить данный прыжок непосредственно на официальных соревнованиях китайского этапа Гран-при.
Турнир Cup of China пройдет 3-4 ноября в Пекине.
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