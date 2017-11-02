Туктамышева попытается исполнить тройной аксель на этапе Гран-при Cup of China

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила прыжок аксель в три с половиной оборота на официальной тренировке перед этапом Гран-при Cup of China.

По словам Алексея Мишина, тренера спортсменки, Туктамышева будет пытаться исполнить данный прыжок непосредственно на официальных соревнованиях китайского этапа Гран-при.

Турнир Cup of China пройдет 3-4 ноября в Пекине.

ВИДЕО