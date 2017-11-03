Михаил Коляда: «В короткой программе ехалось легко, только вращение немножко подкачало»

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат в короткой программе на третьем этапе Гран-при Cup of China (1-е место).

Коляда установил личный рекорд, набрав 103,13 балла.

«Я хорошо настроился и мне понравилось.

Но и сравнивать с прокатом в Москве нечего, подготовка ничем не отличалась, я сегодня катался как обычно.

Единственное, вращение немножко подкачало – либела со сменой ноги. А вообще по ощущениям хорошо и легко мне ехалось здесь, по эмоциям – тоже, подъем был. Это мои лучшие баллы в карьере», – сказал Коляда.

«Почему я не был настолько счастлив? Потому что это только короткая программа, и все будет решаться завтра. Чтобы не растрачивать силы, я решил не выпускать эмоции», – добавил фигурист.