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    Михаил Коляда: «В короткой программе ехалось легко, только вращение немножко подкачало»

    Теги сборная России Гран-при мужское катание Cup of China Михаил Коляда

    Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат в короткой программе на третьем этапе Гран-при Cup of China (1-е место).

    Коляда установил личный рекорд, набрав 103,13 балла.

    «Я хорошо настроился и мне понравилось.

    Но и сравнивать с прокатом в Москве нечего, подготовка ничем не отличалась, я сегодня катался как обычно.

    Единственное, вращение немножко подкачало – либела со сменой ноги. А вообще по ощущениям хорошо и легко мне ехалось здесь, по эмоциям – тоже, подъем был. Это мои лучшие баллы в карьере», – сказал Коляда.

    «Почему я не был настолько счастлив? Потому что это только короткая программа, и все будет решаться завтра. Чтобы не растрачивать силы, я решил не выпускать эмоции», – добавил фигурист.

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