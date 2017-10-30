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    Погорилая пройдет медицинское обследование после этапа Гран-при в Канаде

    Теги сборная России ФФКР Skate Canada женское катание Анна Погорилая Александр Коган

    Генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил о том, что фигуристка Анна Погорилая пройдет медицинское обследование после возвращения из Канады.

    «По приезде в Москву Погорилая пройдет медобследование. Предполагаю, что это прежняя травма спины. Свои планы она пока не меняла», – сказал Коган.

    Напомним, Погорилая неудачно выступила на этапе Гран-при в канадской Реджайне. После короткой программы фигуристка занимала второе место, но в произвольной сорвала несколько элементов и в итоговой таблице оказалась на девятой строчке.

    С показательных выступлений россиянка снялась по медицинским показаниям.

    Драма Анны Погорилой. Как же горько

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