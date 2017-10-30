Погорилая пройдет медицинское обследование после этапа Гран-при в Канаде

Генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил о том, что фигуристка Анна Погорилая пройдет медицинское обследование после возвращения из Канады.

«По приезде в Москву Погорилая пройдет медобследование. Предполагаю, что это прежняя травма спины. Свои планы она пока не меняла», – сказал Коган.

Напомним, Погорилая неудачно выступила на этапе Гран-при в канадской Реджайне. После короткой программы фигуристка занимала второе место, но в произвольной сорвала несколько элементов и в итоговой таблице оказалась на девятой строчке.

С показательных выступлений россиянка снялась по медицинским показаниям.

Драма Анны Погорилой. Как же горько