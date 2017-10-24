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    Трансляции Rostelecom Cup в «Одноклассниках» суммарно набрали свыше 7 млн просмотров

    Теги телевидение рейтинги Елена Ильиных Rostelecom Cup Юлия Липницкая Илья Рустамов соцсети Матч ТВ

    Трансляции российского этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в социальной сети «Одноклассники» суммарно набрали свыше 7,7 млн просмотров. 

    Аудитория телеканала «Матч ТВ», транслировавшего некоторые соревнования этапа Гран-при, в пике собрала 307 тыс. зрителей в пятницу и 283 тыс. в субботу.

    Илья Рустамов, руководитель Telesport digital, организовавшей показ Rostelecom Cup в «Одноклассниках», отметил, что интерес аудитории превзошел ожидания: компания рассчитывала максимум на 5 млн просмотров.

    Напомним, комментаторами трансляций в «Одноклассниках» выступили олимпийские чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Юлия Липницкая и Елена Ильиных.

    Липницкая – теперь комментатор. Коротко о дебюте

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