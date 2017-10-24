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    Александр Тихонов: «Стоит обратиться к Путину, чтобы наша пресса и Минспорта уделяли больше внимания подготовке команды к Играм-2018»

    Теги Александр Тихонов телевидение сборная России сборная России жен Владимир Путин ОКР Пхенчхан-2018 Министерство спорта России Матч ТВ

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство тем, как освещается подготовка сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане.

    «До старта Олимпийских игр остается уже чуть больше трех месяцев. В старые добрые времена в это время подробно освещалась подготовка сборных команд по разным видам спорта. Сейчас я этого не замечаю.

    На главном спортивном канале страны «Матч ТВ» с утра до вечера показывают футбол, гольф, бокс, смешанные единоборства. Такое впечатление, что у нас неолимпийский сезон и никто ни к чему не готовится.

    Куцо показали Шипулина и Волкова на сборе в Ханты-Мансийске и все. В Коломне сейчас проходят отборочные соревнования среди конькобежцев.

    Такое впечатление, что у нас оба ведомства: и Министерство спорта, и Олимпийский комитет глубоко заснули. Я понимаю, что еще не объявили, будем ли мы участвовать в Олимпийских играх. Тем не менее, подготовка идет.

    Неужели мы не понимаем, что это наш российский спорт, которому нужно уделять внимание и на этом воспитывать нашу молодежь. 

    Может, стоит обратиться к Владимиру Владимировичу Путину (больше не к кому), чтобы наша государственная пресса, олимпийский комитет и Министерство спорта больше уделяли внимания подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм», – написал Тихонов.

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