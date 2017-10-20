Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Липницкая и Ильиных прокомментируют этап Гран-при по фигурному катанию в «Одноклассниках»

    Теги танцы на льду Гран-при пары мужское катание женское катание Елена Ильиных Rostelecom Cup Юлия Липницкая соцсети

    Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» проведет трансляцию первого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup, который пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

    В качестве комментаторов выступят олимпийские чемпионки Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая и Елена Ильиных.

    Сообщается, что варианты работы фигуристок на трансляциях могут быть различными: Липницкая и Ильиных, возможно, будут работать в паре, также вероятен вариант, когда комментировать состязания они будут по отдельности.

    Показ организован совместно с компанией «Телеспорт». В группе компании в социальной сети будут проведены прямые трансляции всех состязаний, а также показательных выступлений.

    Короткие программы пройдут 20 октября, произвольные – 21, показательные выступления – 22. Прямые трансляции в «Одноклассниках» – здесь.

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться