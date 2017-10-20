Липницкая и Ильиных прокомментируют этап Гран-при по фигурному катанию в «Одноклассниках»
Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» проведет трансляцию первого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup, который пройдет в Москве с 20 по 22 октября.
В качестве комментаторов выступят олимпийские чемпионки Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая и Елена Ильиных.
Сообщается, что варианты работы фигуристок на трансляциях могут быть различными: Липницкая и Ильиных, возможно, будут работать в паре, также вероятен вариант, когда комментировать состязания они будут по отдельности.
Показ организован совместно с компанией «Телеспорт». В группе компании в социальной сети будут проведены прямые трансляции всех состязаний, а также показательных выступлений.
Короткие программы пройдут 20 октября, произвольные – 21, показательные выступления – 22. Прямые трансляции в «Одноклассниках» – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве
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