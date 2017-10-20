Липницкая и Ильиных прокомментируют этап Гран-при по фигурному катанию в «Одноклассниках»

Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» проведет трансляцию первого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup, который пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

В качестве комментаторов выступят олимпийские чемпионки Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая и Елена Ильиных.

Сообщается, что варианты работы фигуристок на трансляциях могут быть различными: Липницкая и Ильиных, возможно, будут работать в паре, также вероятен вариант, когда комментировать состязания они будут по отдельности.

Показ организован совместно с компанией «Телеспорт». В группе компании в социальной сети будут проведены прямые трансляции всех состязаний, а также показательных выступлений.

Короткие программы пройдут 20 октября, произвольные – 21, показательные выступления – 22. Прямые трансляции в «Одноклассниках» – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Rostelecom Cup в Москве