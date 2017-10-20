Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Татьяна Тарасова: «Вчера впервые увидела, как Медведева упала с каскада. Полночи не спала, кошмары снились»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Гран-при женское катание Rostelecom Cup Евгения Медведева

    Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Медведевой в короткой программе на Rostelecom Cup.

    «Ей эти соревнования тяжело достались. Я видела тренировки. Я вчера первый раз увидела, как она с каскада упала. Я сегодня полночи не спала, кошмары снились.

    Мы совершенно не представляем, что она может покачнуться и сделать что-то не то. Даже я бы сказала: «Женя, тебе это не идет». В этой музыке она хороша, каталась просто шепотом», – рассказала Тарасова в эфире «Матч ТВ».

    «Полет души во время клинической смерти». Медведева показала олимпийские программы

    «Откуда в этой девочке с такими тоненькими ручками столько силы?» Татьяна Тарасова – о лучшей фигуристке

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться