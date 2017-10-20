Татьяна Тарасова: «Вчера впервые увидела, как Медведева упала с каскада. Полночи не спала, кошмары снились»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Медведевой в короткой программе на Rostelecom Cup.

«Ей эти соревнования тяжело достались. Я видела тренировки. Я вчера первый раз увидела, как она с каскада упала. Я сегодня полночи не спала, кошмары снились.

Мы совершенно не представляем, что она может покачнуться и сделать что-то не то. Даже я бы сказала: «Женя, тебе это не идет». В этой музыке она хороша, каталась просто шепотом», – рассказала Тарасова в эфире «Матч ТВ».

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