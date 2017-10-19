Татьяна Тарасова: «Бороться с Медведевой можно, но чудес не бывает»
Тренер Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Елены Радионовой составить конкуренцию своей соотечественнице Евгении Медведевой на турнире Rostelecom Cup.
«У Жени очень высокий рейтинг, она двукратная чемпионка мира. Бороться с ней можно, но пока у Лены совсем другие баллы. Чудес не бывает. Радионовой нужно откататься в свою силу — вопрос тут стоит о попадании в сборную команду России. Если Лена будет кататься в свою силу, у нее есть шанс быть в призах», – сказала Тарасова.
Rostelecom Cup пройдет 21-22 октября в Москве.
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