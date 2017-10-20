Евгения Медведева: «Недовольна своим настроем. Нужно провести терапевтическую работу над мозгом»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу в короткой программе на Rostelecom Cup.

«Я довольна своим прокатом, но были нюансы, которые меня не очень порадовали. В основном это касалось моего настроя, мне нужно провести терапевтическую работу над своим мозгом и привести его в порядок.

Сегодняшний прокат – это даже не половина, это четверть того, что нужно сделать, завтра будет основная работа. Сегодня нужно хорошенько отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню», – сказала Медведева.

Также Медведева рассказала о своей диете.

«Об этом можно говорить очень много, подходить к теме с разных сторон. Последние год-полтора стараюсь как можно ответственнее подходить к своему телу. Сейчас уже не получится поесть после шести вечера.

Ситуация отличается от той, что была два года назад. Но самый главный секрет и мотиватор – это дисциплина. Сам спорт и есть дисциплина. Когда ты даешь слабину, то начинаешь ненавидеть себя», – отметила Медведева.