Татьяна Тарасова: «Для первого номера страны Коляда выступил кошмарно»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на первом этапе Гран-при, где он стал четвертым.

«Просто печально. Я не собираюсь его ругать, потому что все обижаются, когда что-то скажешь. Но это уже перестает быть интересным, потому что все соревнования проходят в таком никаком, печальном, уставшем состоянии.

У одиночника должна очень хорошо работать голова – не понимаю, если он заходил просто на лутц, то мог сделать «лутц – тулуп» хотя бы. Тогда бы он был с каскадом, а потом мог бы собрать четверной тулуп. Было бы уже легче.

Первый номер сборной страны – неплохо (выступил)? Это вообще кошмарно. Несколько соревнований подряд он делает одно и то же, мне жаль это констатировать. Нужно что-то срочно поменять.

Он катается абсолютно без энергии. Он очень живой, подвижный, очень способный. Почему у него такая программа? Кто сказал, что он чувствует Моцарта? Это очень сложная, тончайшая музыка. У Коляды есть энергия, но не в Моцарте», – сказала Тарасова во время трансляции на телеканале «Матч! Арена».

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