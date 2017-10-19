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    Елена Радионова: «Я не могу кататься так, как кого-то у нас учат – тут подними руку, а тут улыбнись. Всегда катаюсь так, как чувствую»

    Теги сборная России женское катание Rostelecom Cup Елена Радионова

    Российская фигуристка Елена Радионова в преддверии старта этапа Гран-при Rostelecom Cup рассказала об эмоциях, которые испытывает во время проката своих программ. 

    «Мы приняли решение оставить ту же короткую программу, а произвольная у меня новая. Думаю, она очень интересная, и я надеюсь, что она понравится зрителям. Я сама по себе очень эмоциональный человек, и катаю эту программу так, как я чувствую.

    Когда катаюсь, полностью отдаюсь зрителям, трибунам, судьям, всем, кто за меня болеет, всем, кто вообще на меня смотрит. Я не могу кататься так, как кого-то у нас учат – тут подними руку, а тут улыбнись. Я всегда катаюсь так, как чувствую!» – сказала спортсменка.

    Радионова также отметила, что ее цель на предстоящий турнир — продемонстрировать чистые прокаты.

    «Наверное, это очень банальный ответ, но для меня самой самый главный конкурент – это я сама. Я нацеливаюсь на хороший чистый прокат, а судьи решают, кто должен быть первый и так далее», – добавила фигуристка.

    Rostelecom Cup пройдут 21-22 октября в Москве.

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