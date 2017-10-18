Юлия Липницкая: «Чтобы интерес к фигурному катанию в России вырос, нужно провести еще одну Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая поделилась мнением насчет популярности фигурного катания в России и других странах.

«Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно еще одну Олимпиаду провести.

Настоящий взрыв популярности вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков. Своими глазами видела, как за японской участницей юниорского Гран-при летела команда болельщиков, бригада врачей и специалистов.

А в Америке, кстати, все иначе – на турнирах трибуны пустые, но на чемпионатах мира, конечно, все меняется», – сказала Липницкая.

Напомним, что в сентябре фигуристка приняла решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

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