Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юлия Липницкая: «Чтобы интерес к фигурному катанию в России вырос, нужно провести еще одну Олимпиаду»

    Теги Сочи-2014 сборная России женское катание Юлия Липницкая

    Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая поделилась мнением насчет популярности фигурного катания в России и других странах.

    «Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно еще одну Олимпиаду провести.

    Настоящий взрыв популярности вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков. Своими глазами видела, как за японской участницей юниорского Гран-при летела команда болельщиков, бригада врачей и специалистов.

    А в Америке, кстати, все иначе – на турнирах трибуны пустые, но на чемпионатах мира, конечно, все меняется», – сказала Липницкая.

    Напомним, что в сентябре фигуристка приняла решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

    Очень грустная история Юлии Липницкой. Кто виноват?

    Юлия Липницкая на Играх в Сочи: тогда ей было всего 15

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться