Юлия Липницкая: «Чтобы интерес к фигурному катанию в России вырос, нужно провести еще одну Олимпиаду»
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая поделилась мнением насчет популярности фигурного катания в России и других странах.
«Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно еще одну Олимпиаду провести.
Настоящий взрыв популярности вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков. Своими глазами видела, как за японской участницей юниорского Гран-при летела команда болельщиков, бригада врачей и специалистов.
А в Америке, кстати, все иначе – на турнирах трибуны пустые, но на чемпионатах мира, конечно, все меняется», – сказала Липницкая.
Напомним, что в сентябре фигуристка приняла решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
Очень грустная история Юлии Липницкой. Кто виноват?
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