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    «Не каждый человек может быстро справиться с испытанием славой и двигаться дальше». Алексей Урманов – о Юлии Липницкой

    Теги Алексей Урманов Сочи-2014 сборная России женское катание Юлия Липницкая

    Алексей Урманов, тренер российской фигуристки Юлии Липницкой, рассказал о том, как популярность после Сочи-2014 отразилась на карьере его подопечной.

    «Во-первых, она симпатичная и маленькая девчушка, которая выступала на Олимпийских играх. Второе – эта симпатичная и маленькая девчушка выступала у себя дома. И в-третьих, она очень сильно зацепила любителей и даже нелюбителей фигурного катания той произвольной программой «Список Шиндлера».

    Юлия Липницкая – уже величина, это факт. Что касается Олимпийских игр и насколько это повлияло на нее, давайте мы с вами поймем, что испытание славой очень тяжелое. Не каждый человек быстро может с ним справиться и двигаться дальше.

    Поэтому констатирую факт, что Олимпиада повлияла на ее дальнейшее становление в спорте», – рассказал Урманов в эфире программы «Факты. Спорт» на телеканале «Кубань 24».

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