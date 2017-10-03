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    Евгения Медведева: «Моя короткая программа – о чистоте человеческой души, а не о клинической смерти»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опровергла характеристику своей короткой программы, которая звучит как «полет души во время клинической смерти».

    «Этой фразой я пыталась дать понять журналистам, что именно показывала на льду. В итоге это вынесли в заголовок, чего я просила не делать. Моя короткая программа показывает, насколько чиста может быть человеческая душа. Это – главная мысль, а не клиническая смерть.

    Все будет зависеть от того, насколько чисто я откатаюсь и как передам образ», – сказала Медведева.

    «Полет души во время клинической смерти». Медведева показала олимпийские программы

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