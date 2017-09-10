Евгения Медведева: «Короткая программа рассказывает о полете души во время клинической смерти»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о новой короткой программе, которая поставлена на музыку ноктюрна №20 Фредерика Шопена

«Это полет души, и я хочу передать чистоту ее сути.

С самого начала этой программы я стою с закрытыми глазами, а люди слышат биение сердца, а затем я как бы выхожу из своего тела, делаю шаг, как будто вижу себя со стороны, испуг в глазах и непонимание происходящего.

Это шаг души человека из тела во время состояния клинической смерти. Пусть и жестко звучит, но я говорю это, чтобы люди поняли образ, который я хочу передать.

В этой программе я как будто заново изучаю этот мир и тот, другой, который также светел, и в нем нет страха.

А в самом конце выступления я возвращаюсь в свое тело, и слышен мой вдох. Это мой собственный вдох, мы специально его записывали для этой композиции», – рассказала Медведева.