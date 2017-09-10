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    Евгения Медведева: «Короткая программа рассказывает о полете души во время клинической смерти»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о новой короткой программе, которая поставлена на музыку ноктюрна №20 Фредерика Шопена

    «Это полет души, и я хочу передать чистоту ее сути.

    С самого начала этой программы я стою с закрытыми глазами, а люди слышат биение сердца, а затем я как бы выхожу из своего тела, делаю шаг, как будто вижу себя со стороны, испуг в глазах и непонимание происходящего.

    Это шаг души человека из тела во время состояния клинической смерти. Пусть и жестко звучит, но я говорю это, чтобы люди поняли образ, который я хочу передать.

    В этой программе я как будто заново изучаю этот мир и тот, другой, который также светел, и в нем нет страха.

    А в самом конце выступления я возвращаюсь в свое тело, и слышен мой вдох. Это мой собственный вдох, мы специально его записывали для этой композиции», – рассказала Медведева.

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