Фигурное катание в Пхенчхане-2018 начнется с командного турнира, биатлон – со спринтов

Сегодня стало известно расписание Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Соревнования в керлинге (смешанные дуэты) и прыжках с трамплина начнутся за день до открытия Игр – 8 февраля. На следующий день состоится церемония открытия, а также пройдут первые старты в фигурном катании, фристайле и керлинге.

Фигурное катание начнется с командного турнира, первыми выступят мужчины и пары, 11 февраля соревнования продолжатся короткими программами у женщин и танцоров и произвольными программами у парников, а 12-го – произвольными прокатами у мужчин, женщин и танцевальных дуэтов.

14-15 февраля пройдут личные соревнования парников, 16-17-го – мужчин, 19-20-го – танцоров, 21-23-го – женщин. Показательные выступления будут 25 февраля.

В биатлоне 10-11 февраля состоятся спринты, 12-го пройдут гонки преследования, 14-15-го – индивидуальные гонки, 17-18-го – масс-старты, 20-го – смешанная эстафета, 22-23-го – женская и мужская эстафеты.

Турнир в лыжных гонках начнется со скиатлонов (10-11 февраля) и завершится классическими масс-стартами 24-25 февраля.

25 февраля, в последний день Олимпиады, будет сыгран финальный матч в хоккее, также пройдут мужской масс-старт в лыжах и заключительные заезды четверок в бобслее.