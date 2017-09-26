Владелец компании «Телеспорт» Макаренко являлся спонсором Липницкой на протяжении трех лет

Владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко на протяжении нескольких лет являлся спонсором олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Как стало известно Sports.ru, Макаренко вкладывал деньги в спортивное развитие фигуристки в надежде, что ее медийность принесет прибыль. После Сочи-2014 бизнесмен взял на себя все расходы фигуристки, связанные с перелетами, проживанием и работой тренеров.

Накануне сезона-2015/16 Липницкая ставила программы у известного специалиста Марины Зуевой, Макаренко оплатил спортсменке перелет и проживание.

После ухода из группы тренера Этери Тутберидзе Липницкая начала работать под руководством Алексея Урманова в Сочи. Бизнесмен оплатил все расходы, связанные с переездом.

В январе 2017-го Липницкая улетела в Израиль в связи с проблемами со здоровьем, 3-месячное лечение вновь оплатил владелец «Телеспорта».

Сам Макаренко комментировать ситуацию отказался.

«Даже если я что-то и делал, то я не буду вам об этом рассказывать», – заявил бизнесмен.

Очень грустная история Юлии Липницкой. Кто виноват?