Nebelhorn Trophy. Пары. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, Савченко и Массо – 2-е

28 сентября в немецком Оберстдорфе стартовал турнир Nebelhorn Trophy. В состязаниях спортивных пар после короткой программы лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Пары



28-29 сентября

Начало произвольной программы – 14.45 по московскому времени (29 сентября).

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 77,52

2. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 72,99

3. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 65,09

4. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 64,51

5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 60,19

6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 59,40

7. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 58,80...

10. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 55,47