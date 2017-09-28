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    Nebelhorn Trophy. Пары. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, Савченко и Массо – 2-е

    Теги Алена Савченко сборная России результаты сборная Канады сборная США Nebelhorn Trophy сборная Германии сборная Чехии пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Эшли Кэйн Бруно Массо Тимоти ЛеДюк Эндрю Вольф сборная Австралии сборная Австрии Мириам Циглер Северин Кифер Анна Душкова Мартин Бидар Екатерина Александровская Харли Уиндсор Камилла Руэст сборная КНР Тхэ Ок Ем Чу Сик Ким

    28 сентября в немецком Оберстдорфе стартовал турнир Nebelhorn Trophy. В состязаниях спортивных пар после короткой программы лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

    Nebelhorn Trophy

    Оберстдорф, Германия

    Пары

    28-29 сентября

    Начало произвольной программы – 14.45 по московскому времени (29 сентября).

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 77,52
    2. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 72,99
    3. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 65,09
    4. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 64,51
    5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 60,19
    6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 59,40
    7. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 58,80...
    10. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 55,47

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