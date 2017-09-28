Nebelhorn Trophy. Пары. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, Савченко и Массо – 2-е
28 сентября в немецком Оберстдорфе стартовал турнир Nebelhorn Trophy. В состязаниях спортивных пар после короткой программы лидирует российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Пары
28-29 сентября
Начало произвольной программы – 14.45 по московскому времени (29 сентября).
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 77,52
2. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 72,99
3. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 65,09
4. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 64,51
5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 60,19
6. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада) – 59,40
7. Анна Душкова – Мартин Бидар (Чехия) – 58,80...
10. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 55,47
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