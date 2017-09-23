Сотникова возобновила тренировки, операция ей не потребуется

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова возобновила тренировки после травмы.

«Она прошла обследование в Италии, залечивает травму, ходит на ОФП с тренером, «сушится», но на лед пока не выходила. Самое главное, что ей не нужна операция.

Старты с ней пока не обсуждали – сначала надо залечиться, потом – раскатываться. Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в Санкт-Петербурге, пока готовимся к нему, все идет нормально, у нее есть азарт и задор, Аделина готова работать», – рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.