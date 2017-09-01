Аделина Сотникова пройдет лечение от травмы в Германии

Тренер фигуристки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко рассказал о планах спортсменки, связанных с лечением травмы и последующим восстановлением.

«Аделина пока не хочет ничего комментировать, но я думаю, что заключение врачей по ее диагнозу мы можем продемонстрировать. Это можно сделать открыто.

Дело в том, что Аделина пришла ко мне с готовностью полноценно тренироваться. У нее был лишний вес, и мы начали его сгонять, после чего произошла травма.

Мы ездили в шоу в Японию, на одном концерте она прыгала, а все остальные дни мы провели без прыжков. На шоу в Италии она тоже выступала без прыжковых элементов.

Вначале врачи диагностировали растяжение связки, а на деле оказался чуть ли не надрыв. И перелом в ступне маленькой косточки.

Сейчас я жду МРТ и отсылаю его своим врачам в Германию, знакомым мне людям. После чего отправлю Аделину лечиться туда же, в Германию», – рассказал Плющенко.

Напомним, Сотникова пропустит сезон 2017/18 из-за травмы голеностопа.