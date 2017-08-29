Евгений Плющенко: «Мне откровенно стыдно за моих коллег! Вместо того, чтобы поддержать Сотникову, вы накинулись на нее»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал критические отзывы со стороны российских специалистов в адрес Аделины Сотниковой, которая пропустит сезон из-за травмы.

«Аделиночка, я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил, и всем было смешно, но мы с Мишиным завоевали четыре олимпийские медали на четырех последних Олимпиадах для России!

Пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты — великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка!

Вместо того, чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы как никто другие должны знать, что такое для спортсмена травма, серьезная травма.

Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верим в твое возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек», — написал Плющенко.