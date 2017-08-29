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    Евгений Плющенко: «Мне откровенно стыдно за моих коллег! Вместо того, чтобы поддержать Сотникову, вы накинулись на нее»

    Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин травмы Аделина Сотникова женское катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал критические отзывы со стороны российских специалистов в адрес Аделины Сотниковой, которая пропустит сезон из-за травмы.

    «Аделиночка, я в свои 34 прошел 15 операций, мой тренер в меня верил, когда никто в меня не верил, и всем было смешно, но мы с Мишиным завоевали четыре олимпийские медали на четырех последних Олимпиадах для России!

    Пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты — великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка!

    Вместо того, чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы как никто другие должны знать, что такое для спортсмена травма, серьезная травма.

    Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верим в твое возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек», — написал Плющенко.

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