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    Татьяна Тарасова: «Кто будет прыгать пять четверных, тот и кататься научится. Прогресс остановить невозможно»

    Теги Татьяна Тарасова ISU пары мужское катание

    Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что выступает против снижения базовой стоимости четверных прыжков в мужском фигурном катании.

    Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует значительно понизить стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном, а также частично снизить цену тройных прыжков и выбросов.

    «То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно. Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок – дар божий», – высказала мнение Тарасова.

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