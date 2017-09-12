Татьяна Тарасова: «Кто будет прыгать пять четверных, тот и кататься научится. Прогресс остановить невозможно»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что выступает против снижения базовой стоимости четверных прыжков в мужском фигурном катании.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует значительно понизить стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном, а также частично снизить цену тройных прыжков и выбросов.

«То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно. Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится. Кататься научить легче, чем прыгать. Прыжок – дар божий», – высказала мнение Тарасова.