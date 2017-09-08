Евгения Медведева: «Никогда не возникало мысли уйти к другому тренеру, а тем более – в парное катание»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о программах для нового сезона, а также о работе в группе Этери Тутберидзе.

«В короткой программе по набору оставили то же самое: все во второй половине программы, прыжки те же самые.

А вот произвольную программу мы поменяли технически – теперь в первой половине у меня только двойной аксель, все каскады – во второй, включая флип-тулуп.

По набору элементов в произвольной программе ничего не поменялось, просто их расстановка стала другой, все переведено во вторую половину.

– Как изменилось восприятие вами музыки и образов в программах за последние три года?

– Образы стали более одухотворенными и глубокими, ну, а музыкальные темы, в свою очередь, – чуточку серьезнее.

– По ходу карьеры случались кризисы, когда хотелось уйти к другому тренеру, сменить хореографа, может, вообще – податься в парное?

– Нет, вот в парное точно не хотелось! Я же вообще не такой человек, чтобы сесть и сказать: «Хочу вот так!»

У меня даже не могло возникнуть мысли уйти к другому тренеру, сменить хореографа и тому подобное. У нас уже несколько лет существует рабочая команда, где есть тренеры, хореографы, хореограф-постановщик, портниха. Разрушать эту команду никто даже и не подумает», – сказала Медведева.