Евгения Медведева стала студенткой РГУФКСМиТ

Российская фигуристка Евгения Медведева стала студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию со студенческим билетом университета.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы-2016 и 2017, двукратной победительницей финалов Гран-при-2015 и 2016.