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    Евгения Медведева стала студенткой РГУФКСМиТ

    Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева стала студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

    На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фотографию со студенческим билетом университета.

    Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы-2016 и 2017, двукратной победительницей финалов Гран-при-2015 и 2016.

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