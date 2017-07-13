Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Авербух: «Если у Сотниковой с Плющенко ничего не получится, она все равно олимпийская чемпионка, это никто не отнимет»

    Теги Евгений Плющенко Илья Авербух сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Хореограф Илья Авербух поделился мнением о сотрудничестве олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с тренером Евгением Плющенко.

    «Я не за и не против этого союза. Думаю, что сейчас еще рано что-либо комментировать, нужно подождать результатов.

    Мы все поговорили и поддержали решение Аделины работать с Евгением. Я очень уважаю и люблю Аделину и, если из ее сотрудничества с Плющенко что-то получится, будет здорово, а если нет…она уже все равно олимпийская чемпионка, и этого никто никогда не отнимет», – сказал Авербух.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться