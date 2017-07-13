Хореограф Илья Авербух поделился мнением о сотрудничестве олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с тренером Евгением Плющенко.

«Я не за и не против этого союза. Думаю, что сейчас еще рано что-либо комментировать, нужно подождать результатов.

Мы все поговорили и поддержали решение Аделины работать с Евгением. Я очень уважаю и люблю Аделину и, если из ее сотрудничества с Плющенко что-то получится, будет здорово, а если нет…она уже все равно олимпийская чемпионка, и этого никто никогда не отнимет», – сказал Авербух.