Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о переходе к тренеру Елену Буяновой, а также о новой произвольной программе.

«Думаю, что я должна была что-то изменить, потому что, к сожалению, мы потеряли ту связь с Инной Германовной Гончаренко, которая должна быть между фигуристом и тренером, из-за этого работа не приносила результат. Но я очень ей благодарна.

Мы работали с ней долгое время, но у нас уже больше не было отношений, которые приводили бы к достижению того результата, который бы удовлетворял нас обеих. Поэтому я решила перейти к Елене Буяновой.

Тренировочный процесс немного изменился, но не скажу, что кардинально. Мне очень нравится тот контакт, который установился у нас с Еленой Германовной, работа идет хорошо, и мы будем ждать тестовых прокатов.

Пока я не хочу раскрывать всех тайн. Что касается произвольной программы, я взяла стиль, который никогда до этого не пробовала. Мы решили показать меня в новой роли. Это будет интересно зрителям. Это очень эмоциональная программа. Мне она очень нравится.

Когда мы выбрали музыку и Ше-Линн Бурн поставила программу, все пошло как надо, всем она пришлась по душе – и тренерам, и хореографу и мне самой.

Тот, у кого сильный характер, может преодолеть все. А тот, у кого нет стержня, не сможет стать чемпионом. У всех есть травмы, период роста, к этому надо приспосабливаться. Кто сможет это все преодолеть, тот и будет на вершине.

Я никогда не сдавалась и не впадала в отчаяние. Мне просто нужно двигаться вперед. Я знаю, как могу кататься, и должна работать очень усердно», – сказала Радионова.