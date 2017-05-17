Радионова не будет менять короткую программу перед олимпийским сезоном

Елена Буянова, тренер российской фигуристки Елены Радионовой, сообщила, что ее подопечная не будет менять короткую программу в новом сезоне.

«Появление Лены в нашей группе стало неожиданностью. Хотя спортсменку я знаю с детства, она всегда тренировалась рядом. Это наша девочка. Я знаю ее плюсы и минусы, проблемы. Знаю, что характер у Лены непростой. Но так и должно быть. Другие фигуристки, если иметь в виду характер, до такого уровня не доходят.

Понятно, что с Леной времени на раздумья у нас практически нет, нужно сразу включаться в работу и уже в процессе учиться понимать друг друга.

Программы и Радионовой, и Сотсковой поставлены. Маше делал Петр Чернышев. Произвольную Лене – Ше-Линн Бурн. Короткую мы оставили с прошлого сезона, поскольку Лена не так много раз ее катала, а программа получилась удачной», – сказала Буянова.