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    Радионова не будет менять короткую программу перед олимпийским сезоном

    Теги сборная России Елена Водорезова (Буянова) женское катание Елена Радионова

    Елена Буянова, тренер российской фигуристки Елены Радионовой, сообщила, что ее подопечная не будет менять короткую программу в новом сезоне.

    «Появление Лены в нашей группе стало неожиданностью. Хотя спортсменку я знаю с детства, она всегда тренировалась рядом. Это наша девочка. Я знаю ее плюсы и минусы, проблемы. Знаю, что характер у Лены непростой. Но так и должно быть. Другие фигуристки, если иметь в виду характер, до такого уровня не доходят.

    Понятно, что с Леной времени на раздумья у нас практически нет, нужно сразу включаться в работу и уже в процессе учиться понимать друг друга.

    Программы и Радионовой, и Сотсковой поставлены. Маше делал Петр Чернышев. Произвольную Лене – Ше-Линн Бурн. Короткую мы оставили с прошлого сезона, поскольку Лена не так много раз ее катала, а программа получилась удачной», – сказала Буянова.

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