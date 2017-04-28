Радионова перешла от Гончаренко к Буяновой

Российская фигуристка Елена Радионова будет тренироваться под руководством Елены Буяновой, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Радионова, призер чемпионата мира и Европы будет тренироваться под руководством тренера Елены Буяновой в ЦСКА.

Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в ФФКР, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым Еленой Буяновой», – говорится в сообщении.

С четырехлетнего возраста россиянка тренировалась у Инны Гончаренко. За время сотрудничества со специалистом Радионова завоевала бронзу чемпионата мира, два серебра чемпионатов Европы, золото Универсиады, а также дважды была на пьедестале финалов Гран-при и выиграла четыре этапа серии.