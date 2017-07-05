Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением насчет развития спорта в России с точки зрения финансов.

«Спорт – жестокий бизнес, и за 20 с лишним лет мы не научились вести этот бизнес.

Давайте не будем смотреть, у кого какие зарплаты. Спорт – престиж и гордость страны, и здесь нужна господдержка. За последние годы мы создали хорошую базу.

Мы, спортсмены прошлого, можем только позавидовать существующим условиям. Такими финансовыми поддержками спорта не может похвастаться ни одно государство.

Совершенно не просматривается политика государства и министерства в области международных организаций. Если мы не будем этим заниматься, то у нас и будут такие проблемы. Нам необходима антидопинговая программа, которая должна работать везде», – сказала Роднина.