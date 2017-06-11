Антон Сихарулидзе стал совладельцем крупного подрядчика «Газпрома»

Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе официально стал совладельцем компании «Газэнергосервис», крупного строительного подрядчика «Газпрома».

Как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», 9 июня 2017 года 15% долей ООО зарегистрировано на Сихарулидзе, тогда как ранее все 100% долей были у Евгения Першина. В марте 2016 года Сихарулидзе получил 15% долей в дочерней компании «Газэнергосервиса» – ООО «Газэнергосервис-Урал».

В 2015 году ООО заключило с группой «Газпром» контракты на 31 млрд рублей, в 2016 – на 22 млрд рублей. С начала 2017 года – на почти 6 млрд рублей.