Тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о планах спортсменки на будущий сезон.

«Юля не заявлена на Гран-при – она пропустила практически весь прошлый сезон. И не для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной.

Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрнольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы», – сказал Урманов.