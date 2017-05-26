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    Алексей Урманов: «С Липницкой будем принимать решения после сентябрьских прокатов»

    Теги Алексей Урманов сборная России Гран-при женское катание Юлия Липницкая

    Тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о планах спортсменки на будущий сезон.

    «Юля не заявлена на Гран-при – она пропустила практически весь прошлый сезон. И не для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной.

    Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрнольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы», – сказал Урманов.

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