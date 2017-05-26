Евгений Плющенко: «Сотниковой надо дождаться полного восстановления после травмы»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренирующий олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, рассказал, почему спортсменка не попала в число участниц Гран-при в будущем сезоне.
«Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления. Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при.
В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи – задача номер один. Мы уже начали ставить программы», – отметил Плющенко.
Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.
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