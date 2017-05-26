Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренирующий олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, рассказал, почему спортсменка не попала в число участниц Гран-при в будущем сезоне.

«Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления. Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при.

В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи – задача номер один. Мы уже начали ставить программы», – отметил Плющенко.

Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.