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    Евгений Плющенко: «Сотниковой надо дождаться полного восстановления после травмы»

    Теги Евгений Плющенко сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренирующий олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, рассказал, почему спортсменка не попала в число участниц Гран-при в будущем сезоне.

    «Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления. Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при.

    В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи – задача номер один. Мы уже начали ставить программы», – отметил Плющенко.

    Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.

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